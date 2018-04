Prozesse

Möglicherweise Plädoyers im Prozess um Tod im Altenheim

26.04.2018, 01:49 Uhr | dpa

Der Eingang des Land- und Amtsgerichts in Frankenthal. Foto: Uwe Anspach/Archiv (Quelle: dpa)

Der Frankenthaler Prozess gegen drei ehemalige Mitarbeiter eines Seniorenheims wegen zweier mutmaßlicher Morde und eines mutmaßlichen Mordversuchs geht heute mit Aussage des psychiatrischen Sachverständigen weiter. Er soll sich zur Frage äußern, ob die Angeklagten schuldfähig sind. Außerdem könnten die Plädoyers gesprochen werden.

Die Ex-Mitarbeiter eines Heims in Lambrecht - zwei Männer und eine Frau - sollen zu dritt eine Heimbewohnerin getötet haben. Am zweiten Mord waren laut Anklage nur die Männer beteiligt. Der Versuch wird - wie viele Fälle von Misshandlung und ein Missbrauchsfall - allen drei Angeklagten zur Last gelegt. Einer der Männer hat eingeräumt, eine der Frauen getötet zu haben. Die anderen beiden Angeklagten haben die Vorwürfe bestritten. Diebstähle und Misshandlungen hat das Trio aber zu einem großen Teil eingeräumt.