Landtag

Landtag debattiert über Insektensterben und Karl-Marx-Jahr

26.04.2018, 02:49 Uhr | dpa

Zum Auftakt einer umfangreichen Plenarsitzung will der rheinland-pfälzische Landtag heute das Amt des Vizepräsidenten neu besetzen. Grund dafür ist die Verpflichtung der bisherigen Vizepräsidentin Barbara Schleicher-Rothmund (SPD) als neue Bürgerbeauftragte. Als Nachfolgerin hat die SPD ihre stellvertretende Fraktionsvorsitzende Astrid Schmitt aus der Vulkaneifel benannt. Allerdings hat die AfD-Fraktion vor der Wahl ihren Anspruch auf ein Vizepräsidentenamt erneuert; sie will dafür den Abgeordneten Michael Frisch vorschlagen.

Im Anschluss an eine Fragestunde geht es in der Aktuellen Debatte des Landtags unter anderem um das Insektensterben und um das Karl-Marx-Jahr. Auch zwei Gesetze stehen nach einer zweiten Beratung zur Verabschiedung an, zur Einstufung von Kreis- und Gemeindestraßen sowie zur Umsetzung der am 25. Mai in Kraft tretenden Datenschutzgrundverordnung der EU. Schließlich steht unter anderem ein Antrag zur Gedenkkultur auf der Tagesordnung, der von allen Fraktionen mit Ausnahme der AfD eingebracht wurde.