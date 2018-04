Abgeordnetenhaus

Berliner Abgeordnetenhaus berät über Wohnungspolitik

26.04.2018, 02:49 Uhr | dpa

Das Berliner Abgeordnetenhaus debattiert heute einmal mehr über die Wohnungspolitik. Auf Antrag der Linken soll es in der Aktuellen Stunde um die Frage gehen, wie Wohnen in der Hauptstadt für die breite Bevölkerung bezahlbar bleiben kann. In Berlin müssen nach Einschätzung des Senats bis 2030 mindestens 194 000 neue Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf zu decken. Allerdings hinkt Rot-Rot-Grün seinen selbstgesteckten Zielen hinterher. Im Vorjahr ging die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen erstmals seit 2010 zurück - um 1,2 Prozent auf 24 700.

Als Konsequenz aus dem Angriff auf einen jungen Israeli im Stadtteil Prenzlauer Berg am 17. April will das Abgeordnetenhaus eine Entschließung gegen Hass und Intoleranz, für Menschenwürde und Religionsfreiheit beschließen. Darin verurteilt das Parlament nicht nur die wohl antisemitisch motivierte Attacke auf den Israeli, für die ein seit 2015 in Deutschland lebender Palästinenser aus Syrien verantwortlich sein soll. Gleiches gilt auch für Gewaltaufrufe aus konservativen muslimischen Kreisen gegen die Gründerin einer liberalen Moschee, Seyran Ates, sowie den bislang nicht aufgeklärten Brandanschlag auf eine Moschee in Reinickendorf Mitte März.