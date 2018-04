Archäologie

Süßer See bei Halle wird nach Funden unter Wasser abgesucht

26.04.2018, 03:39 Uhr | dpa

Das Forschungsprojekt "Unterwasserarchäologie Süßer See" startet heute. Archäologen und technische Experten zeigen die Funktionsweise eines ferngesteuerten Unterwassergerätes. Mit Hilfe eines "Autonomous Underwater Vehicle" (AUV) wird der komplette Seegrund innerhalb einer Woche nach archäologischen Funden abgesucht. Das torpedoförmige Gefährt kann an der Oberfläche schwimmen, tauchen sowie in den Schlamm des Seegrundes eindringen und die Struktur erkennen. Der Süße See (Seegebiet Mansfelder Land), etwa 20 Kilometer westlich von Halle gelegen, ist 4,9 Kilometer lang und maximal knapp einen Kilometer breit. Die maximale Tiefe beträgt sieben Meter, im Schnitt jedoch 4,3 Meter.