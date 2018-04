Unfälle

Fahrradfahrer in Fulda von Auto erfasst und schwer verletzt

26.04.2018, 05:48 Uhr | dpa

In Fulda gab es einen Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Fulda beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Autofahrer habe den 55-Jährigen beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände übersehen, teilte die Polizei nach dem Unfall am Mittwoch mit. Der Radfahrer, der auf dem für ihn vorgesehen Fahrstreifen unterwegs war, prallte mit seinem Zweirad in die rechte Fahrzeugseite und stürzte auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus.