Parteien

CDU: Hamburg soll sicherste Großstadt in Deutschland werden

26.04.2018, 06:59 Uhr | dpa

Hamburg soll die sicherste Großstadt in Deutschland werden - mit diesem Ziel will die CDU bei der Bürgerschaftswahl 2020 Wähler gewinnen. "Viele Menschen machen sich Sorgen", sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende André Trepoll der Deutschen Presse-Agentur. "Darauf muss die Stadt eine Antwort geben - und die kann nicht sein: Guckt in die Statistik, so schlimm ist es doch gar nicht." Die Christdemokraten haben eine lange Liste von Vorschlägen erarbeitet - sie reicht von mehr Personal bei der Polizei bis zum Ausbau von Videoüberwachung.