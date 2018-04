Wissenschaft

Rostock: "Lange Nacht der Wissenschaften" kostenfrei

26.04.2018, 06:59 Uhr | dpa

Die "Lange Nacht der Wissenschaften" in Rostock kommt in ihrer 15. Ausgabe an diesem Donnerstag mit einer Neuerung daher: Erstmals sind alle Veranstaltungen, Vorträge und Vorführungen kostenfrei. Dies sei ein Geschenk der Hansestadt Rostock zu ihrem 800. Geburtstag, der in diesem Jahr gefeiert wird. Die Veranstaltung mit mehr als 240 Einzelbeiträgen habe sich zum größten "Public-Science-Event" Mecklenburg-Vorpommerns entwickelt und sei gleichzeitig eine Art Leistungsschau der Institute aus dem ganzen Land, hieß es von den Organisatoren. Neben der Universität werden auch die Max-Planck-, Leibniz-, Fraunhofer- und Bundesinstitute teilnehmen.

Neu sei dabei das sogenannte Wissenspier zwischen der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock, dem Neubau des Medizinunternehmens Centogene und dem Foyer von Aida Cruises. Neben den klassischen Angeboten aus dem Bereich der Naturwissenschaften werde beispielsweise in einem Speziallabor gezeigt, wie Manager mit Unternehmensmodellen bei Entscheidungen unterstützt werden können. Ein anderer Vortrag befasse sich mit Markenrechten und damit einhergehenden juristischen Problemen.

Für die ganz jungen Besucher beginnen einige Programmpunkte schon um 16.00 Uhr. Üblicher Start ist 18.00 Uhr und später geht es für die Nachtschwärmer zu Führungen oder Lasershows.