Unfälle

Autofahrer fährt mit Wagen gegen Baum und stirbt

26.04.2018, 07:39 Uhr | dpa

Ein 21-Jähriger ist bei Kleve mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Er sei am frühen Donnerstagmorgen mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 9 von Kleve kommend in Richtung Goch unterwegs gewesen, aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum gefahren, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug sei nicht zugelassen gewesen, so die Polizei weiter.

Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt - die Sperrung sollte noch bis etwa 7.30 Uhr andauern, so die Polizei.