Brände

Feuer in Wohnhaus in Tegel: zwei Verletzte

26.04.2018, 07:28 Uhr | dpa

In Berlin kam es in einem Wohnhaus zu einem Brand. Foto: Jens Kalaene/Archiv (Quelle: dpa)

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Berlin-Tegel sind zwei Menschen verletzt worden. "Der Brand brach in der Nacht zum Donnerstag in einer Wohnung im dritten Stock aus", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Rettungskräfte fuhren mit 40 Mann in den Bottroper Weg und löschten die Flammen. Sanitäter versorgten vor Ort die beiden Verletzten. Wie es zu dem Feuer kam, stand zunächst nicht fest.