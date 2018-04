Unfälle

Auto landet im Hafenbecken: Fahrer kann sich retten

26.04.2018, 09:29 Uhr | dpa

In Germersheim kam es zu einem Unfall. Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Weil er beim Überholen zu schnell unterwegs war, ist ein Autofahrer in Speyer mit seinem Wagen im Hafenbecken gelandet. Trotz schwerer Verletzungen habe der 27-Jährige sich aus dem Auto befreien und ans Ufer schwimmen können, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er sei am Mittwochmorgen beim Überholen zu schnell gefahren und habe deswegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Das Auto sei in der Nähe des Ufers im Wasser gelandet und deshalb nicht komplett versunken, so die Polizei. Mit einem Rettungshubschrauber sei der Mann ins Krankenhaus gebracht worden. Am Auto sei ein Totalschaden entstanden - es wurde von der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen.