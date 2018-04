Brände

Großbrand im Tagebau Reichwalde

26.04.2018, 09:19 Uhr | dpa

Reichwalde (dpa/sn) - Großbrand im Tagebau Reichwalde: Am Mittwochnachmittag hatte sich im Bereich der Kohleförderung eine Fläche von zehn mal zehn Metern entzündet, wie eine Sprecherin der Lausitzer Energie Bergbau AG (LEAG) am Donnerstag sagte. Wegen stürmischer Böen habe sich der Brand auf einer Länge von 2000 Metern ausgeweitet. Auch die Bandanlage für den Kohletransport sei betroffen gewesen.

Die Werksfeuer sowie 30 weitere Feuerwehren mit mehr als 200 Einsatzkräften waren laut LEAG in Einsatz. Die Löscharbeiten hätten bis in die Nachtstunden gedauert. Auch am Donnerstag seien noch Feuerwehren vor Ort, um wieder aufglimmende Glutnester zu löschen.

Ein Feuerwehrmann sei wegen Erschöpfung ins Krankenhaus gekommen. Der Rauch ist nach Unternehmensangaben nicht giftig gewesen. Zur Brandursache und zum entstandenen Schaden werde noch ermittelt. Das Kraftwerk Boxberg werde vorerst über den Tagebau Nochten versorgt.