Arbeitsmarkt

Aufwärtstrend bei freien Stellen in Bayern vorerst gestoppt

26.04.2018, 12:29 Uhr | dpa

Der rasante Aufwärtstrend bei freien Stellen in Bayern scheint vorerst gestoppt. Zum zweiten Mal in Folge verharrte die Nachfrage nach Arbeitskräften auf dem allerdings sehr hohen Februar-Niveau, berichtete die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag bei der Veröffentlichung des Stellenindex BA-X für April. Der regionale BA-X gilt als Frühindikator für die weitere Entwicklung auf dem bayerischen Arbeitsmarkt.

Der auf Basis der monatlichen Stellenmeldungen ermittelte Stellenindex verharrte im April bei 263 Punkten; er liege damit trotz der Abflachung um 22 Punkte über dem entsprechenden Vorjahresniveau, hob der Chef der BA-Regionaldirektion, Ralf Holtzwart, in einer Mitteilung hervor. Gut 60 Prozent der offenen Stellen gebe es in der Industrie, dem Handel, dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie der Zeitarbeit. In manchen Branchen hätten Betriebe weiterhin Probleme, geeignetes Personal zu finden.