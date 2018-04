Kommunen

Es grünt und blüht: Bad Schwalbach vor Gartenschau-Eröffnung

26.04.2018, 12:38 Uhr | dpa

Ein kleiner Bach fließt durch den Kurpark, in dem die hessische Landesgartenschau stattfindet. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv (Quelle: dpa)

Kurz vor der Eröffnung der Landesgartenschau in Bad Schwalbach im Taunus hat sich die Kurstadt bereits kräftig herausgeputzt. "Es sieht gut aus, wir liegen im Plan", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die hohen Temperaturen der vergangenen Woche hätten die Gärtner beim Gießen allerdings vor Herausforderungen gestellt. "Uns fehlt quasi der Frühling - es ging von Winter direkt auf Sommer." Derzeit blühen unter anderem die Stiefmütterchen, Osterglocken und Tulpen kräftig. Letzte Verschönerungsarbeiten sind noch an den Pavillons nötig.

An diesem Samstag (28. April) soll die Landesgartenschau unter dem Motto "Natur erleben. Natürlich leben" eröffnet werden. Die Schau dauert bis zum 7. Oktober. Die Veranstalter hoffen auf mindestens 500 000 Besucher. Abseits der großen Konzerte sind täglich Gaukler und andere Künstler unterwegs, die die Besucher zum Mitmachen animieren sollen. Kinder können im Grünen Klassenzimmer lernen und auf dem Abenteuerspielplatz oder im Generationengarten toben. Dazu kommt ein Programm mit Comedy, Tanz- und Yogakursen.

Die erste Gartenschau in Hessen fand 1994 in Fulda statt. Danach folgten Hanau (2002), Bad Wildungen (2006) und Bad Nauheim im Jahr 2010. 2014 war Gießen Ausrichter der Blumenschau. 2023 wird die Landesgartenschau erneut in Fulda stattfinden.