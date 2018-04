Schulen

Lehrerverband: Zeit des Übertritts stresst Viertklässler

26.04.2018, 12:38 Uhr | dpa

Wenige Tage, bevor Bayerns Viertklässler ihre sogenannten Übertrittszeugnisse bekommen, schlägt der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) Alarm. Die Zeit des Übertritts an die weiterführenden Schulen sei für viele Kinder und Familien sehr belastend, hieß es in einer Mitteilung des BLLV vom Donnerstag. Viele fühlten sich vom Lernpensum, dem Lernrhythmus und dem damit verbundenen Leistungsdruck überfordert. Die Folge sei psychischer Stress bei vielen Schülern. Am 2. Mai bekommen Grundschulkinder der vierten Klassen in Bayern ihr Übertrittszeugnis.

"Unser Ziel muss doch sein, dass keiner an der Schnittstelle nach der vierten Klasse verloren geht. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass alle Kinder motiviert lernen wollen", sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann laut der Mitteilung in München.