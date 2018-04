Unternehmen

IG Metall: Mahnwache vor Gerichtstermin von ES Guss gegen VW

26.04.2018, 14:19 Uhr | dpa

Anlässlich einer Gerichtsverhandlung der ES Automobilguss Schönheide gegen VW sind Beschäftigte des Autozulieferers zu einer Demo nach Leipzig aufgebrochen. Etwa 100 Mitarbeiter des Unternehmens aus dem Erzgebirge wollen mit einer Mahnwache vor dem Gerichtsgebäude auf ihre Situation aufmerksam machen, teilte eine Sprecher der IG Metall am Donnerstag in Zwickau mit. Bei der am Landgericht Leipzig angesetzten Verhandlung geht es um eine einstweilige Verfügung. Mit ihr will die Prevent-Tochter aus dem Erzgebirge erwirken, dass VW gekündigte Lieferverträge rückgängig macht, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Bei den im Jahr 2016 vereinbarten Lieferungen handelt es sich nach Angaben von Prevent um Getriebeteile. Volkswagen habe diese im März dieses Jahres kurzfristig abbestellt. Am Donnerstag wird es nach Angaben des Gerichtssprechers wahrscheinlich noch keine Entscheidung geben.

An der Mahnwache wollen sich auch Mitarbeiter der Prevent-Tochter Halberg Guss Leipzig beteiligen, wie die IG Metall weiter mitteilte.