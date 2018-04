Kabinett

CSU sieht Religionsfeinde in Kritikern der Kruzifix-Pläne

26.04.2018, 14:19 Uhr | dpa

Im Streit um die Kruzifix-Pläne der Staatsregierung schlägt die CSU zurück und geißelt die Kritiker als Religionsfeinde. "Bei den Kritikern haben wir es mit einer unheiligen Allianz von Religionsfeinden und Selbstverleugnern zu tun", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Freitag). "Wer ein Kreuz aufhängt, legt damit ein Bekenntnis ab und muss sich nicht rechtfertigen."

Auf Initiative von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte das bayerische Kabinett am Dienstag beschlossen, dass in allen Behördengebäuden unter der Verwaltung des Freistaats im Eingangsbereich ein Kreuz angebracht werden soll. Dies war auch in den beiden großen Kirchen auf Kritik gestoßen.

Auch die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, warf Söder "plumpes Wahlkampfgetöse" vor. Sie war von 2009 bis 2013 Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Blume bescheinigte den Grünen daraufhin eine "verkehrte Weltsicht" und warf ihnen vor, sie wollten gegen christliche Symbole im Alltag mit Vehemenz vorgehen. "Das ist beschämend, wie man die eigenen Werte so verleugnen kann. Wir sollten kultursensibler sein, das heißt sensibel für die eigene Kultur."