Kultur

Chaos am Staatstheater: Berichte über Intendanten-Rücktritt

26.04.2018, 14:19 Uhr | dpa

Cottbus (dpa/bb) - Der Intendant des Staatstheaters Cottbus, Martin Schüler, steht Medienberichten zufolge vor dem Rücktritt. Das Theater gab dazu auch auf mehrmalige Nachfrage am Donnerstag zunächst keinen Kommentar ab, ebenso verhielt es sich mit dem Kulturministerium. Zuletzt war schon Kritik am Generalmusikdirektor des Mehrspartenhauses, Evan Alexis Christ, laut geworden. Aus der Belegschaft kamen Vorwürfe wegen dessen Führungsstils. Es geht unter anderem um cholerische Ausfälle. Die Theaterleitung regte eine Auszeit Christs und einen Mediationsprozess an. Christ dagegen hatte eine Vertragsauflösung ins Spiel gebracht.