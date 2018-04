Museen

Schau beleuchtet letzten Sachsen-König

26.04.2018, 14:28 Uhr | dpa

Ob Friedrich August III. (1865-1932) vor 100 Jahren wirklich mit dem Satz "Macht euern Dreck alleene!" abdankte, ist nicht belegt. Eine neue Ausstellung mit diesem Titel in Schloss Pillnitz beleuchtet aber die letzten Tage seiner Herrschaft und das Schicksal der ehemals wettinischen Schlösser und Besitzungen. Nach der skandalumwitterten Flucht der Luise von Toscana vom Dresdner Hof nimmt das Museum nun mit deren Ehemann eine weitere schillernde Persönlichkeit der Landesgeschichte in den Blick, sagte Christian Striefler, Geschäftsführer der staatlichen Schlösserverwaltung, am Donnerstag.

Der Ausspruch passte zu dem Monarchen, der mit seinen volkstümlichen, auf Sächsisch vorgetragenen Reden sehr beliebt und ein echtes Original war. Wenige Tage, nachdem er im Zuge der Novemberrevolution zum Thronverzicht gezwungen wurde, war er in aller Munde.

Mit teils bisher nie gezeigten Objekten, Fotos, Dokumenten und Filmen zeichnet die Schau das dramatische Jahr 1918 nach, darunter ein Replik der Verzichtsurkunde und der Schreibtisch, auf dem sie Sachsens letzter König am 13. November 1918 unterzeichnete. Die Spanne der Exponate reicht vom zerschossenen Stahlhelm über Agitprop-Marionetten bis zu Teilen der luxuriösen Ausstattung königlicher Domizile. Friedrich August III. selbst ist in verschiedenen Lebensaltern in Pastell und Öl wieder in Schloss Pillnitz präsent - für fast ein halbes Jahr.