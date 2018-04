Fußball

SV Sandhausen kann Klassenverbleib schaffen

26.04.2018, 15:59 Uhr | dpa

Der SV Sandhausen kann im baden-württembergischen Derby beim 1. FC Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den Klassenverbleib perfekt machen. Sollte der SVS gewinnen, wäre die siebte Spielzeit des Clubs in der 2. Fußball-Bundesliga in Serie bereits gesichert. Doch Trainer Kenan Kocak warnt auch trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Heidenheims Topscorer Marc Schnatterer vor dem Gegner. "Natürlich ist er die spielbestimmende Figur beim 1.FC Heidenheim", sagte der 37-Jährige am Donnerstag. "Aber es könnte sein, dass die Kollegen sein Fehlen dadurch kompensieren, dass sie enger zusammenrücken."

Kocak freut sich besonders auf ein Wiedersehen mit FCH-Trainer Frank Schmidt, mit dem er früher gemeinsam beim SV Waldhof Mannheim gespielt hat. "Frank leistet hervorragende Arbeit und ist außerdem ein angenehmer Zeitgenosse", sagte Kocak. Der Coach muss in Heidenheim vermutlich auf Philipp Förster verzichten, der an einer Grippe erkrankt ist.