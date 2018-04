Verkehr

ADAC rechnet mit starkem Ausflugsverkehr am Wochenende

26.04.2018, 15:59 Uhr | dpa

Autofahrer müssen sich an diesem Wochenende auf einen starken Ausflugsverkehr und volle Straßen in Sachsen einstellen. Den bundesweiten Feiertag am 1. Mai und den Brückentag am Montag würden viele Sachsen zu einem Kurzurlaub nutzen, teilte der ADAC am Donnerstag in Dresden mit. Besonders am Freitagnachmittag und am Samstagfrüh sei zeitweise mit Stop and go auf der A4 zwischen dem Dreieck Nossen und dem Dreieck Dresden-Nord zu rechnen. Auch auf der A72 zwischen dem Kreuz Chemnitz und der Ausfahrt Chemnitz-Süd könnte es Behinderungen geben, so der ADAC.