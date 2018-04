Prozesse

57-Jährige soll ihren Freund erstochen haben: Prozessbeginn

26.04.2018, 16:09 Uhr | dpa

Mit einem Küchenmesser soll eine Frau in Berga (Landkreis Greiz) ihren Freund getötet haben. Seit Donnerstag muss sich die 57-Jährige deshalb vor dem Landgericht Gera wegen Totschlags verantworten, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, dem von ihr getrennt lebenden Mann Ende Oktober 2017 in ihrer Wohnung in die Brust gestochen zu haben. Zuvor soll es beim gemeinsamen Fernsehen zum Streit um Nichtigkeiten, wie dem Programm oder den Haustieren, gekommen sein. Der Mann sei schwer verletzt worden, habe aber selbst noch den Notdienst rufen können. Später erlag er den Verletzungen.

Die Angeklagte räumte nach Angaben der Gerichtssprecherin die Tat ein. Sie sei zum Tatzeitpunkt sehr betrunken gewesen, so die Frau. Auch ihr Freund habe ein Alkoholproblem gehabt. Sie habe den Mann weder töten noch verletzen wollen. Hilfesuchend sei sie nach der Tat zur Nachbarin gelaufen. In der Aufregung habe sie weder Handy noch Festnetztelefon gefunden. Der Prozess soll am Montag weitergehen.