Kriminalität

Unbekannte beschädigen Autoscheiben in Berlin-Köpenick

26.04.2018, 18:48 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Berlin-Köpenick die Scheiben mehrerer Autos beschädigt. Die Taten ereigneten sich vermutlich in der Nacht auf Donnerstag, teilte die Polizei. Im Wongrowitzer Steig und in der Kaulsdorfer Straße wurden demnach elf geparkte Wagen beschädigt. Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.