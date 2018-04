Eishockey

Bremerhaven verpflichtet slowenischen Eishockey-Stürmer

26.04.2018, 19:38 Uhr | dpa

Mateusz Bryk (rechts) von Polen in Aktion gegen den Slowenen Miha Verlic (links). Foto: Andrzej Grygiel/PAP/Archiv (Quelle: dpa)

Bremerhaven (dpa) - Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Slowenen Miha Verlic verpflichtet. Das teilten die Pinguins am Donnerstag mit. Der 26 Jahre alte Stürmer wechselt von Jyväskylä aus Finnland nach Bremerhaven. In Jan Urbas spielt bereits ein slowenischer Nationalspieler für die Pinguins.