Brände

Zweites Todesopfer nach Feuer in Wohnhaus entdeckt

26.04.2018, 22:28 Uhr | dpa

Nach dem Feuer in einem Wohnhaus in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist ein zweites Todesopfer gefunden worden. Es handle sich um eine 54-jährige Frau, teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Donnerstagabend mit. Zuvor war ein 79 Jahre alter Mann tot gefunden worden. Wie Polizei und Stadt mitteilten, hatten sich die Flammen wohl über das hölzerne Treppenhaus bis zum Dach ausgebreitet. Die Brandursache war zunächst unklar. Von den fünf dort gemeldeten Bewohnern konnten sich den Angaben zufolge zwei Frauen selbst ins Freie retten, ein weiterer Bewohner war nicht zuhause.