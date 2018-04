Verkehr

Auffahrunfall am Stauende auf A4: sechs Verletzte

26.04.2018, 20:19 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der Autobahn 4 (Chemnitz-Dresden) sind am Donnerstag sechs Menschen verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Gegen 16 Uhr sei ein Wagen zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Dreieck Nossen auf das Ende des Staus aufgefahren und habe vor sich acht Fahrzeuge aufeinander geschoben. Die Autobahn war danach einige Stunden lang gesperrt.