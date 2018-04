Handball

Handball-Bundesliga: Auswärtssiege für Kiel und Flensburg

26.04.2018, 21:28 Uhr | dpa

Die Handballer des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt haben ihre Ansprüche auf eine Teilnahme am europäischen Wettbewerb untermauert. Kiel gewann am Donnerstag das Auswärtsspiel beim SC DHfK Leipzig 28:16 (14:8) und rückt mit 43:17 Punkten immer dichter an Platz vier heran, der zum Start im EHF-Pokal berechtigen würde. Flensburg schloss mit dem 35:28 (16:13) beim TVB 1898 Stuttgart mit 48:12 Zählern nach Pluspunkten sogar zu Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen auf, der aber zwei Spiele weniger absolviert hat. Als Zweiter steuert die SG ganz klar einer erneuten Champions-League-Teilnahme entgegen.

Während die Kieler die Partie jederzeit fest im Griff hatten, setzten sich die Flensburger erst Mitte der zweiten Halbzeit entscheidend ab. Bei den Stuttgartern fehlte Torhüter Johannes Bitter. Der Weltmeister von 2007 soll aufgrund von langwierigen Rückenbeschwerden am Freitag in München an der Bandscheibe operiert werden.

Am Sonntag stehen für die beiden Nordclubs die schwierigen Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League auf dem Programm. Die Flensburger treten nach dem 28:28 im Hinspiel gegen Montpellier AHB in Südfrankreich an. Die Kieler müssen bei Titelverteidiger Vardar Skopje in Mazedonien sogar eine 28:29-Niederlage aufholen.