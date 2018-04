Kriminalität

Prozess gegen JVA-Beamte nach Geisterfahrt auf Zielgeraden

27.04.2018, 00:38 Uhr | dpa

Der Prozess gegen drei Justizvollzugsbeamte wegen fahrlässiger Tötung steuert vor dem Landgericht Limburg auf sein Ende zu. Möglicherweise werden dort heute die Plädoyers gesprochen. Die drei Angeklagten stehen seit Dezember vor Gericht. Sie sollen im Januar 2015 einem Häftling aus der JVA Diez in Rheinland-Pfalz Freigang gewährt haben. Der Mann stieg ohne Führerschein in ein Auto, geriet in eine Polizeikontrolle, raste auf einer Bundesstraße gegen die Fahrtrichtung davon und krachte bei Limburg in ein entgegenkommenden Auto. Dessen Fahrerin starb.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, dass der tödliche Unfall hätte verhindert werden können, wenn die Beamten nicht ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt hätten. Die Verteidiger wiesen diesen Vorwurf zu Beginn des Prozesses zurück. Der Geisterfahrer selbst war bereits im Dezember 2015 zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden.