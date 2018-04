Prozesse

Prozess um mutmaßliche Morde im Seniorenheim geht weiter

27.04.2018, 01:19 Uhr | dpa

Nach einem Schlagabtausch von Gericht und Verteidigung wird der Frankenthaler Prozess um mutmaßliche Morde in einem Seniorenheim heute planmäßig fortgesetzt. Zunächst muss eine andere Kammer des Landgerichts über den Befangenheitsantrag entscheiden, den die Anwälte eines 49 Jahre alten Angeklagten am Donnerstag gegen die drei Richterinnen und ihre beiden Schöffen gestellt hatten. Sie hatten das damit begründet, dass die Kammer am Donnerstag alle sieben Beweisanträge der Verteidigung abgelehnt hatte.

In dem Verfahren stehen drei Ex-Mitarbeiter eines Seniorenheims im pfälzischen Lambrecht wegen zweier mutmaßlicher Morde und eines mutmaßlichen Mordversuchs vor Gericht. Die Angeklagten - eine 27 Jahre alte Frau und zwei Männer im Alter von 25 und 49 Jahren - sollen zu dritt eine 85-jährige Patientin getötet haben, am Tod einer 62-Jährigen sollen nur die Männer beteiligt gewesen sein. Allen dreien wird außerdem ein Mordversuch an einer 89-Jährigen zu Last gelegt. Der 25 Jahre alte Angeklagte hat gestanden, die 85-Jährige getötet zu haben. Die anderen beiden bestreiten die Vorwürfe.