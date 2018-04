Arbeitsmarkt

Weiterer Rückgang der Arbeitslosigkeit im Südwesten erwartet

27.04.2018, 01:19 Uhr | dpa

Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg dürfte im April weiter gesunken sein. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten sowohl im Vergleich zum März als auch zum Vorjahresmonat zurückgegangen ist. Das wäre der dritte Monat mit einem Rückgang in Folge. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt die Zahlen heute in Stuttgart bekannt. Im März war die Arbeitslosenquote auf 3,3 Prozent gesunken. Gut 200 700 Menschen waren ohne Job. Das waren rund 7000 Menschen oder 3,4 Prozent weniger als im Februar, jedoch etwas mehr als zum Jahresende 2017.