Arbeitsmarkt

Arbeitsagentur stellt Arbeitslosenzahlen für April 2018 vor

27.04.2018, 01:19 Uhr | dpa

Die Agentur für Arbeit in Sachsen stellt heute in Chemnitz die Erwerbslosenzahlen für den April vor. Es wird erwartet, dass sich die Situation weiter verbessert hat. Nachdem im März noch 136 720 Männer und Frauen ohne Beschäftigung waren, wird dank der jährlichen Frühjahrsbelebung mit einem erneuten Rückgang gerechnet. Die Arbeitslosenquote hatte im Vormonat bei 6,5 Prozent gelegen. Im April 2017 waren in Sachsen bei einer Quote von 6,9 Prozent 145 100 Menschen ohne feste Anstellung.