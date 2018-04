Arbeitsmarkt

Hessen: Weiterhin ungebremste Nachfrage nach Arbeitskräften

27.04.2018, 01:58 Uhr | dpa

Auf dem hessischen Arbeitsmarkt gibt es weiterhin eine sehr hohe Nachfrage nach Arbeitskräften. Der entsprechende Nachfrage-Index BA-X sei im April auf den höchsten Wert seit Beginn der Erhebung gestiegen, teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Frankfurt mit. Einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahl dürfte damit nichts im Wege stehen. Die Zahlen veröffentlicht die Arbeitsagentur am heutigen Tag. Im März waren noch 160 997 Frauen und Männer in Hessen als arbeitslos registriert. Das waren fast 11 000 weniger als ein Jahr zuvor und entsprach einer Quote von 4,8 Prozent. So niedrig war die Arbeitslosigkeit in Hessen in einem März seit 37 Jahren nicht.