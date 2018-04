Theater

Theater Lübeck in Saison 2018/2019: Weniger Neuproduktionen

27.04.2018, 14:08 Uhr | dpa

Im Theater Lübeck stehen in der nächsten Saison insgesamt 19 Premieren auf dem Spielplan. Das sind drei weniger als in der laufenden Spielzeit. Die Zahl der Vorstellungen werde aber unverändert bleiben, sagte der Geschäftsführende Theaterdirektor Christian Schwandt am Freitag. Zu den Höhepunkten gehört das spartenübergreifende Theaterprojekt "Das Prinzip Nosferatu oder Tanz der Vampire", das am 30. November 2018 Premiere hat. Die Kooperation mit dem freien Tanztheater "backsteinhaus produktion" und dem Theater Rampe Stuttgart ist eine von zwei Lübecker Produktionen, die von der Kulturstiftung des Bundes gefördert werden. Eröffnet wird die Spielzeit 2018/2019 am 1. September mit der Operette "Ball im Savoy" von Paul Abraham.