Kriminalität

Drogenkuriere aus NRW im weltweiten Einsatz

27.04.2018, 05:28 Uhr | dpa

Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Foto: Caroline Seidel/Archiv (Quelle: dpa)

Ermittler haben einen internationalen Drogenring zerschlagen, bei dem die Kuriere überwiegend aus Nordrhein-Westfalen stammen. Sie seien im weltweiten Einsatz gewesen und sogar in Japan und Australien festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Es handele sich überwiegend um iranische Verdächtige. Einzelheiten des Falls wie die internationalen Schmuggelrouten wollen Polizei und Staatsanwaltschaft heute in Düsseldorf vorstellen. Dazu seien auch Beamten aus Australien und Japan in die Landeshauptstadt gekommen.