Parteien

Politikforscher für Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre

27.04.2018, 05:38 Uhr | dpa

Mehr junge Menschen sollten nach Ansicht von Forscher Robert Vehrkamp in verantwortungsvolle Positionen in der Politik gebracht werden. "Wir sollten uns bemühen, Jugendliche möglichst früh nicht nur passiv, sondern auch aktiv, für Politik zu interessieren", sagte Vehrkamp, der bei der Bertelsmann-Stiftung das Programm "Zukunft der Demokratie" leitet, im dpa-Interview. "Jugendliche werden am besten durch andere Jugendliche aktiviert. Deshalb plädiere ich perspektivisch für die Absenkung des Wahlalters auf 16 auch bei allen Landtags- und Bundestagswahlen."

Alter allein mache noch keinen besseren Demokraten oder Politiker, betonte der 54-Jährige. "Jugendliche können sehr gut ihre Interessen vertreten und haben ein ebenso gutes Gespür auch für das Gemeinwohl und die Belange und Interessen anderer Menschen."