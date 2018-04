Unfälle

Vier Verletzte bei Unfall beim Linksabbiegen

27.04.2018, 06:28 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Mettmann sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 18-jähriger Autofahrer nahm am Donnerstagnachmittag einer 60-Jährigen beim Linksabbiegen die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde beim Zusammenstoß ihrer Autos schwer verletzt. Ihre Beifahrerin, der andere Fahrer und eine weitere Insassin in dessen Auto kamen mit leichten Verletzungen davon. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 65 000 Euro an beiden Fahrzeugen.