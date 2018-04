Kultur

Rathaus für zwei Tage: Bürger bauen riesiges Kartongebäude

27.04.2018, 06:38 Uhr | dpa

Nur für die Eröffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz an diesem Wochenende bauen Bürger in Neuwied ein riesiges Kartongebäude. "Es wird 16,50 Meter hoch mit einer Grundfläche von neun mal sieben Metern", sagte Julian Röhl, Assistent des französischen Künstlers Olivier Grossetête. An diesem Samstagvormittag (28.4.) ist auf dem Neuwieder Luisenplatz der öffentliche Aufbau und am späten Sonntagnachmittag (29.4.) der Abbau geplant. "Mit einem Megafon trommeln wir dafür Passanten zusammen", erklärte Röhl. Außerdem würden Kinder, Jugendliche und Erwachsene erwartet, die bereits seit vergangenem Montag in täglichen Workshops die verschiedenen Bauteile aus Kartons fertigten.

Die Installation "Die vergängliche Stadt" entsteht laut Röhl nicht als Eins-zu-eins-Kopie, aber in Anlehnung an das Alte Rathaus im Neuwieder Stadtteil Engers - ein Fachwerkhaus mit einem Türmchen. Grundgedanke ist dabei nach Worten von Nike Poulakos vom Kultursommer Rheinland-Pfalz ein Sinnspruch des Sozialreformers und Westerwälder Bürgermeisters Friedrich Wilhelm Raiffeisen: "Was einer alleine nicht schafft, dass schaffen viele." Das setze der international agierende Künstler Grossetête mit seinen Kartongebäuden beispielhaft um.

Von diesem Freitag bis Sonntag geht in Neuwied zur Eröffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz ein facettenreiches Fest über die Bühne. Das Motto des Veranstaltungsreigens lautet 2018 "Industrie-Kultur". Anlass dafür sind die diesjährigen 200. Geburtstage des in Trier geborenen Denkers Karl Marx und des Westerwälder Gründungsvaters der Genossenschaften, Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Mehr als 200 Kultursommer-Projekte sind landesweit bis Ende Oktober geplant. Erwartet werden wieder etwa 700 000 Besucher.