Freizeit

Entscheidung über Landesgartenschau 2024 steht weiter aus

27.04.2018, 06:49 Uhr | dpa

Blick in den Paulinenpark, einem Teil der Landesgartenschau Apolda. Foto: Martin Schutt/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Jahr nach Eröffnung der 4. Landesgartenschau in Apolda zeichnet sich eine Entscheidung der Landesregierung über den nächsten Austragungsort ab. Das Kabinett werde das Thema wohl im Mai behandeln, sagte eine Sprecherin des Infrastrukturministeriums auf Anfrage. Derzeit stimmten sich dazu noch die Ressorts ab. Als Ausrichter der Landesgartenschau 2024 haben sich Leinefelde-Worbis, Mühlhausen, Altenburg und die Region Rudolstadt, Saalfeld sowie Bad Blankenburg beworben. Die Schau in Apolda hatte im vergangenen Jahr rund 366 000 Besucher angezogen. Am Sonntag feiert die Stadt den ersten Jahrestag der Eröffnung.