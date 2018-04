Unfälle

Betrunkener fährt in den Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

27.04.2018, 06:49 Uhr | dpa

Ein betrunkener Autofahrer ist auf einer Landstraße nördlich von Dettenhausen (Kreis Tübingen) mit seinem Fahrzeug frontal in einen Wagen im Gegenverkehr gekracht. Der 23-Jährige und der 59-jährige Fahrer des anderen Autos wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der Unfallverursacher war in einer abschüssigen Rechtskurve ins Schleudern gekommen und zuerst in die Leitplanke, und dann in das andere Auto gekracht. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Neben Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Straße musste für rund drei Stunden gesperrt werden.