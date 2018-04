Landtag

Landtag berät über Bezahlung der Grundschullehrer

27.04.2018, 07:08 Uhr | dpa

Mit der Situation von Lehrern an den Grundschulen in Schleswig-Holstein befasst sich heute der Landtag in Kiel. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wird über die Pläne der Landesregierung berichten, die Besoldung dieser Lehrer schrittweise auf das Niveau ihrer Kollegen an den anderen Schulen anzuheben. Demnach sollen bis 2026 alle Lehrer von Besoldungsstufe A12 nach A13 aufsteigen. In einem ersten Schritt ist vorgesehen, die Gehälter von Schulleitern und deren Stellvertretern zum 1. August 2019 zunächst um eine halbe und im Jahr darauf um eine volle Besoldungsstufe zu erhöhen. Ab 2020 sollen alle Lehrer folgen. Opposition und die Gewerkschaft Verdi kritisieren, dass die volle Angleichung der Gehälter nicht früher vollzogen wird.