Gesellschaft

Senioren lernen Selbstverteidigung mit Krückstock

27.04.2018, 07:08 Uhr | dpa

Gegenwehr mit Krückstock: In speziellen Kursen lernen Senioren, sich mit ihrer Gehhilfe gegen Angreifer zu verteidigen. "Unser Ziel ist es nicht, den anderen kaputtzumachen, sondern heil wegzukommen", sagt Kursleiter Jan Fitzner, ein Arzt aus Wendlingen bei Stuttgart. Der 63 Jahre alte Kampfsportexperte bringt älteren Menschen in Seminaren oder an der Volkshochschule die Techniken dazu bei - vom Schlagen bis zum Stechen. Statt des Stocks kann auch ein "Sicherheitsschirm" zum Einsatz kommen - ein Schirm mit Edelstahlspitze und Glasfaserstab. Das Ganze nennt Fitzner "Cane-Fu" - eine Mischung aus Kung Fu und dem englischen Wort "cane" ("Stock").

Glaubt man der Internetrecherche und Fitzner selbst, ist er der Einzige, der solche Kurse hierzulande anbietet. In den USA werde aber Ähnliches angeboten, erzählt er. DVDs zur Selbstverteidigung für Senioren mit Stock oder Schirm gibt es im Netz allerdings reichlich.