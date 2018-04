Theater

Premiere in Rostock: Fellinis "Schiff der Träume"

27.04.2018, 07:18 Uhr | dpa

Das Schauspiel "Schiff der Träume" feiert am Freitag im Großen Haus des Rostocker Volkstheaters Premiere. Für die opulente Inszenierung in Koproduktion mit der Hochschule für Musik und Theater Rostock zeichnet die Schauspiel- und Opern-Regisseurin Konstanze Lauterbach verantwortlich. Grundlage dafür ist der bekannte Film des Oscar-Preisträgers Federico Fellini. Bei dem Drama aus dem Jahr 1983 sticht eine illustre Reisegesellschaft auf dem Luxusdampfer "Gloria" in See, um die Asche einer Operndiva, der Königin des Belcanto, dem Meer zu übergeben.

Die feinen Herrschaften frönen ihrer Dekadenz und feiern sich als selbstzufriedene Exzentriker, denen die Mühen des Lebens gänzlich unbekannt sind. Doch die Weltpolitik macht vor dem Schiff nicht halt. Die feine Gesellschaft muss in Seenot geratene Flüchtlinge aufnehmen. Nach Angaben des Volkstheaters erzählt Lauterbach die Geschichte mit träumerischer Leichtigkeit. In das Stück miteinbezogen ist die Singakademie Rostock.