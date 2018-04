Konjunktur

Arbeitnehmer in Sachsen verdienten im Jahr 2017 mehr

27.04.2018, 08:48 Uhr | dpa

Vollzeitbeschäftigte in Sachsen haben im vergangenen Jahr mehr verdient. Der Bruttojahresverdienst einschließlich aller Sonderzahlungen lag im Schnitt bei 39 823 Euro, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Freitag mitteilte. 2016 seien es 3,4 Prozent weniger gewesen. Pro Monat hätten Vollzeitbeschäftigte ohne Sonderzahlungen 3096 Euro brutto bekommen. Das liege weiter deutlich unter dem bundesweiten Schnitt von 3771 Euro. Den geringsten Jahresverdienst weisen laut Statistik Arbeitnehmer im Gastgewerbe mit 24 554 Euro auf. Im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verdienten die Arbeitnehmer 60 846 Euro pro Jahr und damit das meiste.