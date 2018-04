Unfälle

Auto bei Rot gefahren: Radler in Krankenhaus

27.04.2018, 08:58 Uhr | dpa

Ein 26 Jahre alter Radler ist in Berlin-Schöneberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 35-Jähriger am Donnerstag mit seinem Wagen bei Rot auf eine Kreuzung in der Lietzenburger Straße gefahren. Der Radler schlug mit voller Wucht gegen die Windschutzscheibe. Notärzte versorgten seine schweren Kopfverletzungen und brachten ihn in die Klinik.