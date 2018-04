Kriminalität

Betrunkener droht Hausbewohnern mit Schreckschusspistole

27.04.2018, 09:09 Uhr | dpa

Mit einer Schreckschusswaffe hat ein 23-Jähriger am Donnerstagabend in Flensburg mehrere Bewohner eines Wohnhauses bedroht. Der betrunkene 23-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei nach dem Betreten des Mehrfamilienhauses in der Tür geirrt, woraufhin es zu einem Streit zwischen ihm und einem Bewohner kam. Als mehrere Nachbarn auf die Situation aufmerksam wurden, drängten sie den jungen Mann gemeinsam aus dem Gebäude. Dort soll er mit seiner Waffe in der Luft herumgefuchtelt und ihnen gedroht haben.

Einige Anwohner informierten daraufhin die Polizei. Diese leitete eine Fahndung mit insgesamt fünf Streifenwägen und mehreren Zivilbeamten ein. Sie konnten den 23-Jährigen in der Nähe des Wohnhauses aufgreifen. Die Waffe, bei der es sich um eine ungeladene Schreckschusspistole handelte, hatte er einige Meter entfernt in ein Gebüsch geworfen. Ein Atemalkohltest ergab zudem einen Wert von mehr als einem Promille. Zu wem der 23-Jährige ursprünglich wollte, war am Freitagmorgen noch unklar.