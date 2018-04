Arbeitsmarkt

Schleswig-Holstein: Zahl der Arbeitslosen geht weiter zurück

27.04.2018, 10:49 Uhr | dpa

Der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein hat im April angehalten. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen sank im Vergleich zum März um 4200 auf 87 500. Im Vergleich zum April des Vorjahres waren sogar 5100 Arbeitslose weniger registriert, wie die Regionaldirektion Nord der Agentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote betrug im April 5,7 Prozent, vor einem Jahr hatte sie noch 6,1 Prozent betragen. Nach Angaben der Chefin der Regionaldirektion Nord, Margit Haupt-Koopmann, ist die Zahl der Arbeitslosen vor allem in den touristisch geprägten Kreisen Nordfriesland (minus 16,3 Prozent gegenüber März) und Ostholstein (minus 15,3) deutlich zurückgegangen. Erstmals seit 25 Jahren waren in einem April weniger als 90 000 Schleswig-Holsteiner ohne festen Job gemeldet.