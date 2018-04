Maschinenbau

Metall- und Elektroindustrie: Beschäftigung steigt

27.04.2018, 10:58 Uhr | dpa

Die sächsische Metall- und Elektroindustrie wächst und profitiert von einer steigenden weltweiten Nachfrage. Das spiegele sich auch in der Zahl der Beschäftigten wider, teilte der Unternehmensverband der Metall- und Elektroindustrie am Freitag in Dresden mit. So waren zu Jahresbeginn rund 186 000 Frauen und Männer in der Branche tätig. Das waren 4200 mehr als im Vorjahr und ist der höchste Stand seit Anfang 1992.

Zugleich stieg das Einkommen der Beschäftigten. So erhöhte sich der durchschnittliche Bruttojahresverdienst zwischen 2016 und 2017 um mehr als fünf Prozent auf rund 42 100 Euro, wie der Verband mitteilte. Damit zählten die Mitarbeiter der Branche zu den Arbeitnehmern mit den höchsten Einkommen in Sachsen. So übertrifft nach Verbandsangaben der Jahresverdienst eines Facharbeiters von 36 100 Euro den sächsischen Durchschnittsverdiener um mehr als acht Prozent.