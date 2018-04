Kriminalität

Mann nach Messerangriff auf Frau in Neumünster in Haft

27.04.2018, 12:39 Uhr | dpa

Auf einem Parkplatz in Neumünster soll ein 58-Jähriger am Mittwochabend eine Frau mit einem Messer verletzt haben. Durch das Eingreifen eines Zeugen konnte sich die 56-Jährige in Sicherheit bringen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Weitere Zeugen des Geschehens halfen dabei, dass der Mann kurze Zeit später von Polizisten festgenommen werden konnte. Gegen ihn wurde am Freitag Haftbefehl erlassen. Der Mann ist unter Auflagen aber wieder auf freiem Fuß.

Das Opfer erlitt bei dem Angriff Verletzungen an Hals und Oberkörper. Sie musste in einem Krankenhaus in Neumünster behandelt werden. Ihre Verletzungen waren den Angaben zufolge nicht lebensgefährlich. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.