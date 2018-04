Fußball

"Eiserne" wollen Sieg-Debüt gegen Darmstadt

27.04.2018, 12:39 Uhr | dpa

Mit einem Sieg-Debüt will der 1. FC Union Berlin die letzten Zweifel an einem Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga zerstreuen. Noch nie haben die "Eisernen" gegen Darmstadt 98 gewonnen. Die Partie am Samstag (13.00 Uhr) ist allerdings auch erst das vierte Pflichtspiel, in dem die beiden Traditionsvereine aufeinandertreffen. Zu Hause reichte es in dieser Saison für Union im Hinspiel gerade so zu einem 3:3. In der Spielzeit 2014/15 hieß es 1:1 im Stadion "An der Alten Försterei" und 0:5 auswärts.

"Wir haben ein unfassbar schweres Spiel vor uns in Darmstadt. Da erwartet uns einiges", erklärte Routinier Michael Parensen. Union könnte sich mit einem Auswärtssieg beim Vorletzten fast aller Abstiegssorgen entledigen.

Allerdings reist die Mannschaft von Trainer André Hofschneider als schlechteste Rückrunden-Mannschaft der Liga an. In 14 Spielen des Jahres 2018 holten die Eisernen lediglich 15 Punkte. Darmstadt steht mit 16 Zählern im Frühjahr nur unwesentlich besser da. Die Elf von Trainer Dirk Schuster ist jedoch seit acht Spielen ungeschlagen.