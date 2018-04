Arbeit

Müller lehnt schärfere Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger ab

27.04.2018, 12:48 Uhr | dpa

Berlins Regierungs- und SPD-Chef Michael Müller lehnt schärfere Sanktionen für jüngere Hartz-IV-Empfänger ab. "Hartz IV sucht sich niemand aus", sagte Müller am Freitag der Deutschen Presse-Agentur zu einer entsprechenden Forderung Berliner CDU- Politiker. Hartz IV sei die Grundsicherung für Menschen in Not, die allen gesetzlich zustehe. Eine weitere Ausgrenzung dieser Menschen durch Kürzungen oder Streichung der Grundsicherung führe zu sozialen Abstiegen und Existenzängsten auch bei allen, die Arbeit haben. Die CDU-Mittelstandsvereinigung hatte vorgeschlagen, Menschen unter 50 Jahren, die Jobangebote ablehnen, die Sozialleistungen zu streichen.