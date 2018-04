Kriminalität

Drogen im Wert von einer Viertelmillion Euro sichergestellt

27.04.2018, 12:48 Uhr | dpa

Bei einem Schlag gegen die Drogenszene in Osthessen hat die Polizei Amphetamin, Marihuana und Haschisch im Wert von 250 000 Euro sicher gestellt. Ein 29-jähriger mutmaßlicher Dealer sei festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Es handele sich um eine der größten Mengen an sichergestellten Drogen in Osthessen seit Jahren. Insgesamt vier Wohnungen seien am Mittwoch durchsucht worden. Vorangegangen seien monatelange Ermittlungen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Hauptverdächtigen und der seiner Mutter seien 21 Kilogramm Amphetamin, 4 Kilogramm Marihuana und eine Luftdruckwaffe sichergestellt worden, die einer Maschinenpistole nachempfundenen sei. Der 29-Jährige habe zur Herkunft der Drogen keine Angaben gemacht. Am Donnerstag sei Untersuchungshaftbefehl erlassen worden, der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Auch bei mutmaßlichen Abnehmern habe es Durchsuchungen gegeben. In der Wohnung eines ebenfalls 29-Jährigen seien fünf Ecstasy-Pillen und 120 Gramm Haschisch sichergestellt worden.